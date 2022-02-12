ВНИМАНИЕ: просьба оставлять заявки только людей работавших с переводами шаблона homepress и плагина ulisting Добрый день. Необходимо настроить мультиязычность для сайта недвижимости на платном шаблоне. Использовался шаблон homepress и плагин ulisting Сложность в том что ни WPML, ни polylang не "подхватывают" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо создать виджет для Elementor. Виджет выводит статичный контент, несколько блоков при клике на каждый из блоков открывается всплывающее окно. Имеется сверстанный html, необходимо сделать из него виджет для Elementor
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо натянуть верстку на уже действующий интернет магазин. По сути обновление на новый дизайн, но местами отличается от старого. Также надо будет подключить доставку через СДЭК. Заинтересованным скину подробную информацию.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт2 года назад
[url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.siteprojects.ru%2F]https://www.siteprojects.ru/[/url][list][*]Заменить нужные телефон и ящик во всех шаблонах[*]Настройка работоспособности форм, в том числе на подстраницах вида [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.siteprojects.ru%2Fprodvizhenie-v-yandeks%2F]https://www.siteprojects.ru/prodvizhenie-v-yandeks/[/url][*]Главная везде должна вести на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.siteprojects.ru%2F]https://www.siteprojects.ru/[/url][*]Других страниц лишних не должно быть (которые ведут в никуда), например [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fmyatov.ru%2Fscreen_uploads%2F1644605455960.png]https://myatov.ru/screen_uploads/1644605455960.png[/url] на странице ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Доработать вебсайт /Joomla/ $200Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
1. В любой категории товаров ссылки пагинации, Показать еще и изменить выдаваемое кол-во товаров на странице видимо имеют ссылки абсолютные с http и потому не работают. Надо соответственно либо сменить везде на https, либо сделать ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Привет, мне нужна либо тема Wordpress, либо плагин, для сайта услуг. Обязательно чтобы была возможность посетителям оставлять свои предложения услуг (как бесплатно, так и за установленную сумму).Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $200
Потрібно зробити адаптивну верстку трьох сторінок , а також шапки і футера і посадку на MODX сайту [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fperekritie.com.ua%2F]https://perekritie.com.ua/[/url] , на яких ми зробили зміну дизайну. Сайт двомовний. Зараз на ньому є базова внутрішня СЕО опримізація, подивитись, можливо ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача восстановить работу сайта: [list=1][*]При переходе на сайт на всех страницах не должен отображаться логин/пароль https://disk.yandex.ru/d/yNqc06lQMedoeA и должен контент отображаться. Если залогиниться на странице то контент появляется.[*]При попытке войти в админку не должно отображается окно https://disk.yandex.ru/d/l6cIMfMcdcfz8Q и админка ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
http://avtotkani.com/ обновить движек opencart дополнить, обновить контент установить сертификат и перенести на https Возможно, (зависит от стоимости) - установить и настроить PWA расширение - расширение новой почтыСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт2 года назад