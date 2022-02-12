Виджет для Elementor

$20
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки616 просмотров
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Добрый день!

Необходимо создать виджет для Elementor. Виджет выводит статичный контент, несколько блоков при клике на каждый из блоков открывается всплывающее окно. Имеется сверстанный html, необходимо сделать из него виджет для Elementor

2 года назад
4337003
Михаил 
35 летПольша
5 лет в сервисе
Был
13 часов назад
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