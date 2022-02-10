Тему Wordpress сайта услуг

Сверстана главная страница, нужно ее посадить на Wordpress. Сделать блоками, так что бы их можно было встраивать на другие страницы сайта через визуальную панель. Сейчас сайт сделан через Elementor В приоритете вебмастера с опытом в больших проектах. Сайт ...