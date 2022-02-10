Нужно сделать из такого сайта [url=http://obmenkg.ru/]http://obmenkg.ru[/url] мобильную адаптивную версию, или плагин, так как сайт на wordpress Вот пример: [url=https://idram.armchange.ru/]https://idram.armchange.ru/[/url] Вот такую мобильную версию: [url=https://idram.armchange.ru/mobile.html]https://idram.armchange.ru/mobile.html[/url] У меня сайт на таком же движке wordpress тема и плагин тот же что и выше, ...
Натянуть (посадить) верстку на Wordpress для главной страницы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстана главная страница, нужно ее посадить на Wordpress. Сделать блоками, так что бы их можно было встраивать на другие страницы сайта через визуальную панель.
Сейчас сайт сделан через Elementor
В приоритете вебмастера с опытом в больших проектах.
Сайт https://master-demontazh.ru/
Предлагайте цену и сроки
ТЗ прикрепляю в нем ссылка на верстку
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