Натянуть (посадить) верстку на Wordpress для главной страницы

Сверстана главная страница, нужно ее посадить на Wordpress. Сделать блоками, так что бы их можно было встраивать на другие страницы сайта через визуальную панель.

Сейчас сайт сделан через Elementor

В приоритете вебмастера с опытом в больших проектах.

Сайт https://master-demontazh.ru/

Предлагайте цену и сроки

ТЗ прикрепляю в нем ссылка на верстку