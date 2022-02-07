Оптимизация скорости сайта

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1285 просмотров
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На сайте https://ftboosting.com/ очень медленно отрабатывает корзина, переход на оплату и некоторые элементы в личном кабинете

WordPress + WooCommerce, хостинг - DDS

Надо сделать чтобы работало быстро

2 года назад
Glun
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад