Glun

Никита Glun

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Интегрировать платежку на сайт

    $40

    Требуется интеграция платежной системы paypalych.com на сайт, созданный на WordPress с использованием WooCommerce и кастомной темы. Необходимо настроить кнопку в корзине, аналогичную текущим. API доступно по предоставленной ссылке.

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайт по World of Warcraft (английский язык)

    Требуется копирайтер для написания текстов на английском языке для сайта, посвященного World of Warcraft. Необходимо создать около 10 описаний товаров и услуг, каждое в пределах тысячи символов, с умеренными включениями ключевых слов. Важно знание тематики игры и высокий уровень английского.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки фронтенд Wordpress

    Требуется выполнить ряд фронтенд правок на сайте WordPress в соответствии с техническим заданием. Все детали и конкретные изменения будут предоставлены по запросу. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с WordPress и знание современных технологий веб-разработки.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оптимизация сайта на DDS

    Требуется оптимизация сайта, размещенного на DDS сервере с CentOS. Необходимо ускорить работу AJAX скриптов и снизить время генерации страниц на WordPress, которое сейчас составляет 4-5 секунд. Ожидается предложение по улучшению производительности.

    AJAXCentOSJavaScriptWordPress
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация скорости сайта

    Требуется оптимизация скорости работы сайта на WordPress с использованием WooCommerce. Основные задачи включают ускорение работы корзины, перехода на оплату и элементов личного кабинета. Хостинг - DDS. Необходимо обеспечить быструю и стабильную работу всех функций сайта.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайт для игрового (геймерского) сайта на английском языке

    Требуется копирайтер для написания текста на английском языке для сайта, посвященного услугам в MMORPG World of Warcraft. Объем работы составляет 10-15 тысяч символов, необходимо описать различные услуги. Обязательно знание тематики и хороший уровень английского языка.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Починить баг в плагине

    Необходимо исправить баг в плагине Extra Product Options на сайте ftboosting.com. При открытии товара цены отображаются как 0.00, пока не будет сделан первый выбор. Задача включает анализ кода и исправление проблемы для корректного отображения цен.

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки по дизайну в фигме

    Необходимо внести небольшие правки в дизайн сайта ftboosting.com в Figma. Работы должны быть выполнены в соответствии с приложенным техническим заданием. Ожидается внимание к деталям и соблюдение всех указанных требований.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интегрировать мультивалютность

    Требуется исправить верстку на сайте ftboosting.com после интеграции мультивалютности. Необходимо добавить функционал смены валюты и пересчета цен, обеспечив стабильную работу сайта. Переключение валюты реализовано плагином WOOCS, но возможна его замена.

    WooCommerce
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать и настроить калькулятор

    Требуется сверстать и настроить калькулятор на основе предоставленного дизайна для одной страницы. Калькулятор должен сохранить универсальность для других страниц, с функциональными правками и декоративными элементами. Возможна доработка текущих решений или полная переработка для повышения эффективности.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Картинки для сайта

    Требуется разработка изображений для сайта ftboosting.com, включая иконки, пиксель-арт и фоны для категорий. Необходимо создать около 50 товаров, 20 категорий и 7-8 фонов. Знание игровой тематики (Dota, World of Warcraft, League of Legends) и умение создавать коллажи в едином стиле обязательно. Стиль можно обсудить.

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн калькуляторов

    Требуется разработать уникальные версии дизайна калькуляторов для игр League of Legends и Dota 2. Основой служат существующие калькуляторы с сайта ftboosting.com. Необходимо адаптировать их под специфику игр с учетом пользовательского опыта и визуального оформления.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Копирайт для игрового (геймерского) сайта на английском языке

    Ищется копирайтер для создания текстов на английском языке для нового игрового сайта, посвященного услугам в ММО играх. Объем работы составляет около 50 тысяч символов, требуется знание игр, таких как WoW, LoL, Dota2 и PoE. Ожидается высокая скорость выполнения и хороший уровень английского языка.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить отображение AmazonPay

    На сайте woweuboost.com установлене официальный платежный плагин от Амазона - AmazonPay. После обновления из корзины пропала кнопка оплаты.  Поскольку, ранее расположение и внешний вид этой кнопки правились с помощью CSS, вероятно все сломалось. Надо ...

    CSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Развернуть сайт на VPS

    Есть сайт в архиве + БД к нему, полученные от разработчика. Сайт ранее был развернут на тестовом домене. Есть новый чистый ВПС, к нему привязан по IP рабочий домен. Надо развернуть ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вертска + финализация сайта WP + WooCommerce

    $500

    Нам нужен интернет-магазин на базе WP + WooCommerce; Есть дизайн, в фигме. Также, есть бэкенд-прототип, без верстки - просто голый ВП + натянутые и настроенные нужные модули и плагины. Надо: ...

    FigmaWooCommerceWordPress
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настроить AmazonPay на WooCommerce (верстка в основном)

    На сайте woweuboost.com (wordpress + woocommerce) настроить работу плагина AmazonPay В данный момент он подключен, можно видеть в корзине, но работает крайне криво:  В корзине сползли некоторые элементы;  После логина в амазон.пей ...

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Тексты для интернет-магазина на английском

    Для интернет-магазина, посвященного услугам в онлайн-играх (таким как World of Warcraft, League of Legends в основном) нужен копирайтер, для разработки текстов товаров + некоторых рекламно-информационных текстов, вроде описания категории. Все тексты на английском ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нейминг магазина услуг в онлайн-играх

    $50

    Доброго дня, Мы делаем новый магазин, продающий услуги в различных онлайн-играх. Примеры существующих магазинов этой тематики (конкуренты, разумеется): https://boosthive.eu/ https://dving.net/eu https://boosting.pro/ https://blazingboost.com/ https://overgear.com/ https://leprestore.com/ https://mmonster.eu/ ...

    Нейминг и Слоганы86 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

sergiulaki
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
3 года назад
Правки фронтенд Wordpress
WordPress
Рад был поработать с Никитой) Очень коммуникабелен. Рекомендую!
Все прошло отлично
Ответный отзыв
Achervenkova
Алёна 
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$70
10 баллов
3 года назад
Правки по дизайну в фигме
Figma
Отличный заказчик с интересными заданиями, приятно сотрудничать 👍Оплата в срок, чёткое ТЗ. Рекомендую!)
Один из лучших дизайнеров, с каким я работал
Ответный отзыв
skizerslp
Евгений 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$69
10 баллов
4 года назад
Сверстать и настроить калькулятор
Все отлично! Интересный заказ, хороший заказчик
Все сделал отлично
Ответный отзыв
Achervenkova
Алёна 
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$70
10 баллов
4 года назад
Дизайн калькуляторов
Рекомендую Никиту, как заказчика!Мгновенная оплата и чётко сформулированное ТЗ. Спасибо, за интересный проект, надеюсь на повторное сотрудничество)
Хороший дизайн в адекватные сроки
Ответный отзыв
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$1500
10 баллов
4 года назад
Вертска + финализация сайта WP + WooCommerce
FigmaWooCommerceWordPress
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!
Несмотря на некоторые сложности, работу выполнил полностью, всегда на свзяи, качество хорошее
Ответный отзыв
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