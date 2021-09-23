Требуется интеграция платежной системы paypalych.com на сайт, созданный на WordPress с использованием WooCommerce и кастомной темы. Необходимо настроить кнопку в корзине, аналогичную текущим. API доступно по предоставленной ссылке.
- $40Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания текстов на английском языке для сайта, посвященного World of Warcraft. Необходимо создать около 10 описаний товаров и услуг, каждое в пределах тысячи символов, с умеренными включениями ключевых слов. Важно знание тематики игры и высокий уровень английского.Копирайтинг6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить ряд фронтенд правок на сайте WordPress в соответствии с техническим заданием. Все детали и конкретные изменения будут предоставлены по запросу. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с WordPress и знание современных технологий веб-разработки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется оптимизация сайта, размещенного на DDS сервере с CentOS. Необходимо ускорить работу AJAX скриптов и снизить время генерации страниц на WordPress, которое сейчас составляет 4-5 секунд. Ожидается предложение по улучшению производительности.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется оптимизация скорости работы сайта на WordPress с использованием WooCommerce. Основные задачи включают ускорение работы корзины, перехода на оплату и элементов личного кабинета. Хостинг - DDS. Необходимо обеспечить быструю и стабильную работу всех функций сайта.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания текста на английском языке для сайта, посвященного услугам в MMORPG World of Warcraft. Объем работы составляет 10-15 тысяч символов, необходимо описать различные услуги. Обязательно знание тематики и хороший уровень английского языка.Копирайтинг7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить баг в плагине Extra Product Options на сайте ftboosting.com. При открытии товара цены отображаются как 0.00, пока не будет сделан первый выбор. Задача включает анализ кода и исправление проблемы для корректного отображения цен.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются правки на сайте ftboosting.com, находящемся в предрелизной бете. Необходимо исправить баги и внести доработки как в верстку, так и в бэкенд. Техническое задание доступно по запросу.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо внести небольшие правки в дизайн сайта ftboosting.com в Figma. Работы должны быть выполнены в соответствии с приложенным техническим заданием. Ожидается внимание к деталям и соблюдение всех указанных требований.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется исправить верстку на сайте ftboosting.com после интеграции мультивалютности. Необходимо добавить функционал смены валюты и пересчета цен, обеспечив стабильную работу сайта. Переключение валюты реализовано плагином WOOCS, но возможна его замена.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать и настроить калькулятор на основе предоставленного дизайна для одной страницы. Калькулятор должен сохранить универсальность для других страниц, с функциональными правками и декоративными элементами. Возможна доработка текущих решений или полная переработка для повышения эффективности.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка изображений для сайта ftboosting.com, включая иконки, пиксель-арт и фоны для категорий. Необходимо создать около 50 товаров, 20 категорий и 7-8 фонов. Знание игровой тематики (Dota, World of Warcraft, League of Legends) и умение создавать коллажи в едином стиле обязательно. Стиль можно обсудить.Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать уникальные версии дизайна калькуляторов для игр League of Legends и Dota 2. Основой служат существующие калькуляторы с сайта ftboosting.com. Необходимо адаптировать их под специфику игр с учетом пользовательского опыта и визуального оформления.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищется копирайтер для создания текстов на английском языке для нового игрового сайта, посвященного услугам в ММО играх. Объем работы составляет около 50 тысяч символов, требуется знание игр, таких как WoW, LoL, Dota2 и PoE. Ожидается высокая скорость выполнения и хороший уровень английского языка.Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
На сайте woweuboost.com установлене официальный платежный плагин от Амазона - AmazonPay. После обновления из корзины пропала кнопка оплаты. Поскольку, ранее расположение и внешний вид этой кнопки правились с помощью CSS, вероятно все сломалось. Надо ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт в архиве + БД к нему, полученные от разработчика. Сайт ранее был развернут на тестовом домене. Есть новый чистый ВПС, к нему привязан по IP рабочий домен. Надо развернуть ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $500
Нам нужен интернет-магазин на базе WP + WooCommerce; Есть дизайн, в фигме. Также, есть бэкенд-прототип, без верстки - просто голый ВП + натянутые и настроенные нужные модули и плагины. Надо: ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
На сайте woweuboost.com (wordpress + woocommerce) настроить работу плагина AmazonPay В данный момент он подключен, можно видеть в корзине, но работает крайне криво: В корзине сползли некоторые элементы; После логина в амазон.пей ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Для интернет-магазина, посвященного услугам в онлайн-играх (таким как World of Warcraft, League of Legends в основном) нужен копирайтер, для разработки текстов товаров + некоторых рекламно-информационных текстов, вроде описания категории. Все тексты на английском ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Доброго дня, Мы делаем новый магазин, продающий услуги в различных онлайн-играх. Примеры существующих магазинов этой тематики (конкуренты, разумеется): https://boosthive.eu/ https://dving.net/eu https://boosting.pro/ https://blazingboost.com/ https://overgear.com/ https://leprestore.com/ https://mmonster.eu/ ...Нейминг и Слоганы86 заявокЗакрыт5 лет назад