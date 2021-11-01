Привет!
Меня зовут Алёна, мне 24 года и я веб-дизайнер. Очень люблю свою работу, всегда стараюсь делать её на отлично.
Плюсы сотрудничества со мной
1. Продуманный, современный дизайн, с учётом ваших пожеланий
2. Я всегда на связи (разве что сплю в ночное время)
3. Предоставляю макет, с которым легко работать верстальщикам
4. Полностью погружаюсь в ваш проект
5. Бесплатные правки. Смена ТЗ правкой не является
6. Выполняю работу точно в срок
7. Бонусы и скидки, если вы постоянный заказчик
Этапы сотрудничества
1. Изучаю ваш продукт или услугу
2. Вы заполняете бриф
3. Разрабатываю прототип
4. Предоплата 50%
5. Выполняю дизайн макета
6. Презентую проект
7. При необходимости вношу правки
8. Оплата оставшихся 50%
Портфолио
? Behance
https://www.behance.net/AChervenkova
? Weblancer
https://www.weblancer.net/users/Achervenkova/portfolio/
Для связи
Telegram: @LeIyaII
e-mail: [email protected]
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