Achervenkova

Алёна Achervenkova

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 дней назад
Современный и продуманный дизайн сайтов

Привет!

Меня зовут Алёна, мне 24 года и я веб-дизайнер. Очень люблю свою работу, всегда стараюсь делать её на отлично.

Плюсы сотрудничества со мной

1. Продуманный, современный дизайн, с учётом ваших пожеланий

2. Я всегда на связи (разве что сплю в ночное время)

3. Предоставляю макет, с которым легко работать верстальщикам

4. Полностью погружаюсь в ваш проект

5. Бесплатные правки. Смена ТЗ правкой не является

6. Выполняю работу точно в срок

7. Бонусы и скидки, если вы постоянный заказчик

Этапы сотрудничества

1. Изучаю ваш продукт или услугу

2. Вы заполняете бриф

3. Разрабатываю прототип

4. Предоплата 50%

5. Выполняю дизайн макета

6. Презентую проект

7. При необходимости вношу правки

8. Оплата оставшихся 50%

Портфолио

? Behance

https://www.behance.net/AChervenkova

? Weblancer

https://www.weblancer.net/users/Achervenkova/portfolio/

Для связи

Telegram: @LeIyaII

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

danilgaleyev
Данил 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта
отличное качество исполнения и супер быстрые сроки, всем рекомендую!
Отличный заказчик! Буду рада поработать над вашими проектами снова)
Ответный отзыв
TatZakh777
Татьяна 
48 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
3 года назад
Дизайн продающего лендинга
Алена в краткие сроки качественно выполнила дизайн с учётом всех пожеланий, буду обращаться ещё. Рекомендую
Отличный заказчик, всегда на связи и оплачивает мгновенно) Интересный для меня опыт, буду рада повторному сотрудничеству!
Ответный отзыв
alexandrZaharov
Александр 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Дизайн Landing Page
благодарю за хорошо и быстро выполненную работу, рекомендую всем и сам буду обращаться еще
Очень приятно сотрудничать с вами, с радостью возьмусь за проекты в будущем 🚀
Ответный отзыв
grusterdenis
41 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта студии интерьера
Отлично справилась с задачей, небольшие правки были внесены оперативно, все понравилось
Один из моих любимых проектов, заказчик чётко описывает какие цели у дизайна, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую ⚡
Ответный отзыв
Glun
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Правки по дизайну в фигме
Figma
Один из лучших дизайнеров, с каким я работал
Отличный заказчик с интересными заданиями, приятно сотрудничать 👍Оплата в срок, чёткое ТЗ. Рекомендую!)
Ответный отзыв
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