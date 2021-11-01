Современный и продуманный дизайн сайтов

Привет!

Меня зовут Алёна, мне 24 года и я веб-дизайнер. Очень люблю свою работу, всегда стараюсь делать её на отлично.

Плюсы сотрудничества со мной

1. Продуманный, современный дизайн, с учётом ваших пожеланий

2. Я всегда на связи (разве что сплю в ночное время)

3. Предоставляю макет, с которым легко работать верстальщикам

4. Полностью погружаюсь в ваш проект

5. Бесплатные правки. Смена ТЗ правкой не является

6. Выполняю работу точно в срок

7. Бонусы и скидки, если вы постоянный заказчик

Этапы сотрудничества

1. Изучаю ваш продукт или услугу

2. Вы заполняете бриф

3. Разрабатываю прототип

4. Предоплата 50%

5. Выполняю дизайн макета

6. Презентую проект

7. При необходимости вношу правки

8. Оплата оставшихся 50%

Портфолио

? Behance

https://www.behance.net/AChervenkova

? Weblancer

https://www.weblancer.net/users/Achervenkova/portfolio/

Для связи

Telegram: @LeIyaII

e-mail: [email protected]