levos

Лев levos

 
45 летИзраиль/Тель-Авив
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$2023
выплачено фрилансерам
81%
заказов с исполнителем
3
постоянных исполнителей
69
безопасных платежей

  • Html Верстка страницы

    Нужно подготовить лендинг для CRM https://www.netsprint.co.il/strauss/ скопировать страницу изменить номер телефона Прописать переменные для определенного crm а так же 2 скрытых поля страницу спасибо не надо Валидация и параметры отправки JavaScript есть готовый скрипт. Проверить порядок и совпадение ...

    JavascriptHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Верстка лендинга - посадочной страницы

    Копия и адаптация лендинга сама отправка формы не нужна - только подготовить к crm Живой текст не обязателен построение с линка https://lp.colmex.co.il/new-forex-demo-lp/ пример подготовленной страницы [url=https://ads.profitmedia.co.il/lp/platinum_test/]https://ads.profitmedia.co.il/lp/platinum_test/[/url] надо стереть email написанный на странице верстка респонсивная - можно адаптивная валидация поставить с моего примера ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработка сайта

    Разработка сайта - подключение домена 2 страницы 2 языка русский-английский дизайн будет представлен на фигме (еще не готов) форма - заказ поездки с выбором места по карте откуда и куда + календарь дата - время - имя телефон email пример ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Верстка сайта с Фигмы на HTML

    Верстка сайта с использованием php jquery макет десктоп https://www.figma.com/proto/WIz4HHy6O6eaNqoqgINtfH/desktop?node-id=1127%3A9498&amp;scaling=scale-down-width&amp;page-id=0%3A1&amp;starting-point-node-id=1117%3A7512 макет мобильный https://www.figma.com/proto/BUHUp4PzIC2uE0u0hFRa6E/mobile-design?node-id=1%3A2&amp;starting-point-node-id=1%3A2 сроки и цена за проект или час (количество часов требуемое для задачи) рассмотрите пока только мобильную версию

    PHPВерстка сайтаHTMLjQuery
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Html5 баннеры для Google

    Требуются анимация баннеров html5  все размеры есть  в Figma pdf svg  Два сета в каждом по 8 штук - простые - один фрейм Закрыть под Google

    HTMLFigma
    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сверстать простой лендинг

    $10

    Копия и адаптация лендинга сама отправка не нужна - только подготовить к crm  построение с линка http://www.mefathim.co.il/245-2/1-22/ задача не скачать как есть с линка, а сделать чисто заново только поля и кнопка. все картинкой пример https://ads.profitmedia.co.il/lp/platinum_test/ надо стереть email написанный на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Анимация

    15 секунд показ перемещение с Литвы (показать флаг и текст- есть файл) через восточную европу (желтого цвета) в Израиль (показать флаг и текст - есть файл)карта только восточной европы - есть svgи ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Анимация

    Анимация полета 3 аистов Прикрепил пример в виде фото и видео  смотреть 11-14 секунды  https://www.youtube.com/watch?v=bWPxj6cVjAs весь этап полета 3 секунды анимации сделать повтор анимации на 15 секунд и сохранить в формате видео звук не требуется

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Баннеры Animated Gif

    Требуются сделать Animated Gif Идентичный приложенному файлу но более плавный и до 250К Дизайн - имеется исходник статичный в формате индизайн и pdf всего есть 7 размеров баннеров

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Обтравка на прозрачность PNG

    Обтравка на прозрачность с обрезанием лишнего ровно и качественно Сейчас 29 штук - срочно позже будут еще заказы так же предлагаю доп работу по размещению этих фото в готовом шаблоне в Фигме (преимущество исполнителю) Могу объяснить ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Соединить и подготовить видео для Youtube

    Видео природы для Youtube канала - видео о Аистах [url=https://www.youtube.com/channel/UCVg1WDtCU80dnbLa6AO86ZQ/videos]https://www.youtube.com/channel/UCVg1WDtCU80dnbLa6AO86ZQ/videos[/url]  Музыка для видео Дворжак  - о новый светпервая часть intro.mp4 - готовая поставить как естьВ каждой части проверить нужную громкость музыки - есть указания по громкости  Улучшения ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка лендинга с Фигмы на Тильду

    Имеется похожая страница в Тильде можно основываться на ней Форма просто переноситься нет надобности в настройках Экспорт настроен через API Тильды для быстрого переноса Указать опыт и примера + цена за проект https://www.figma.com/file/1E1fNcJ39kyAYWuLC95PYG/LP-nimim-Tilda?node-id=0%3A1

    Tilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка Лендинга

    Верстка респонсивная - чистый html без crm форма только заготовка без отправки и функционирования 2 всплывающих окна попапа  макет https://www.figma.com/file/TGHTbxcJNK220t2gWrwWNA/contact?node-id=0%3A1

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
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Отзывы фрилансеров
oblivion_47
19 летУзбекистан
год в сервисе
Был
4 дня назад
$80
10 баллов
6 месяцев назад
Html Верстка страницы
Рад был работать с ним, коммуникабельный, хороший заказчик
Проект выполнен по ТЗ точно в срок.
Ответный отзыв
seraf
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$100
10 баллов
год назад
Нужен сет HTML5 баннеров для doubleclick
Продолжаем сотрудничество. Всё на высоте как обычно. ТОП заказчик
Игорь отличный специалист по HTML5 баннерам Сотрудничаем уже длительное время Рекомендую
Ответный отзыв
mrmorningstar
Олег 
38 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
$10
10 баллов
2 года назад
Перенос Лендинга с Фигмы на Тильду
Все отлично! Рекомендую!
все отлично
Ответный отзыв
Artem-evsiukov
Артем 
29 летУкраина
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$60
10 баллов
2 года назад
Сверстать простой лендинг
гуд
Задание выполнено по ТЗ Правки внесены. Рекомендую
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
21 час назад
$50
10 баллов
2 года назад
Создание логотипа для сайта
Лев - отличный заказчик! Спасибо за проект. Рекомендую!
Виктория отлично справилась с заданием, меньше чем за день лого было сделано со всеми правками.
Ответный отзыв