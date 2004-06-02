Нужно подготовить лендинг для CRM https://www.netsprint.co.il/strauss/ скопировать страницу изменить номер телефона Прописать переменные для определенного crm а так же 2 скрытых поля страницу спасибо не надо Валидация и параметры отправки JavaScript есть готовый скрипт. Проверить порядок и совпадение ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Копия и адаптация лендинга сама отправка формы не нужна - только подготовить к crm Живой текст не обязателен построение с линка https://lp.colmex.co.il/new-forex-demo-lp/ пример подготовленной страницы [url=https://ads.profitmedia.co.il/lp/platinum_test/]https://ads.profitmedia.co.il/lp/platinum_test/[/url] надо стереть email написанный на странице верстка респонсивная - можно адаптивная валидация поставить с моего примера ...HTML-верстка10 заявокЗакрытгод назад
Разработка сайта - подключение домена 2 страницы 2 языка русский-английский дизайн будет представлен на фигме (еще не готов) форма - заказ поездки с выбором места по карте откуда и куда + календарь дата - время - имя телефон email пример ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрытгод назад
- $145
сет HTML5 баннеров для doubleclick Мастер и 10 ресайзовБаннеры1 исполнительЗавершенгод назад
Верстка сайта с использованием php jquery макет десктоп https://www.figma.com/proto/WIz4HHy6O6eaNqoqgINtfH/desktop?node-id=1127%3A9498&scaling=scale-down-width&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1117%3A7512 макет мобильный https://www.figma.com/proto/BUHUp4PzIC2uE0u0hFRa6E/mobile-design?node-id=1%3A2&starting-point-node-id=1%3A2 сроки и цена за проект или час (количество часов требуемое для задачи) рассмотрите пока только мобильную версиюHTML-верстка15 заявокЗакрыт2 года назад
Требуются логотип для сайта по организации путешествий по италии с использованием карты ИталииЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
- $10
Перенести лендинг с Фигмы на Тильду Респонсивно графика в svgЗавершен2 года назад
Требуются анимация баннеров html5 все размеры есть в Figma pdf svg Два сета в каждом по 8 штук - простые - один фрейм Закрыть под GoogleБаннеры7 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Копия и адаптация лендинга сама отправка не нужна - только подготовить к crm построение с линка http://www.mefathim.co.il/245-2/1-22/ задача не скачать как есть с линка, а сделать чисто заново только поля и кнопка. все картинкой пример https://ads.profitmedia.co.il/lp/platinum_test/ надо стереть email написанный на ...Завершен2 года назад
15 секунд показ перемещение с Литвы (показать флаг и текст- есть файл) через восточную европу (желтого цвета) в Израиль (показать флаг и текст - есть файл)карта только восточной европы - есть svgи ...Анимация1 исполнительЗавершен2 года назад
Анимация полета 3 аистов Прикрепил пример в виде фото и видео смотреть 11-14 секунды https://www.youtube.com/watch?v=bWPxj6cVjAs весь этап полета 3 секунды анимации сделать повтор анимации на 15 секунд и сохранить в формате видео звук не требуетсяАнимация1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуются сделать Animated Gif Идентичный приложенному файлу но более плавный и до 250К Дизайн - имеется исходник статичный в формате индизайн и pdf всего есть 7 размеров баннеровБаннеры1 исполнительЗакрыт2 года назад
Обтравка на прозрачность с обрезанием лишнего ровно и качественно Сейчас 29 штук - срочно позже будут еще заказы так же предлагаю доп работу по размещению этих фото в готовом шаблоне в Фигме (преимущество исполнителю) Могу объяснить ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Видео природы для Youtube канала - видео о Аистах [url=https://www.youtube.com/channel/UCVg1WDtCU80dnbLa6AO86ZQ/videos]https://www.youtube.com/channel/UCVg1WDtCU80dnbLa6AO86ZQ/videos[/url] Музыка для видео Дворжак - о новый светпервая часть intro.mp4 - готовая поставить как естьВ каждой части проверить нужную громкость музыки - есть указания по громкости Улучшения ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуются скопировать лендинг настроить и добавить скрытые поля настраивать отправку не требуется - только подготовить для подключенияЗакрытнет даты
Обтравка на прозрачность ровно и качественно Сейчас 11 штук есть надо срочно на сегодня позже будет еще много и не срочноОбработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
- $25
Дизайн страницы сайта по ТЗ в фигме 5 иконок - оформление - шапкаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Имеется похожая страница в Тильде можно основываться на ней Форма просто переноситься нет надобности в настройках Экспорт настроен через API Тильды для быстрого переноса Указать опыт и примера + цена за проект https://www.figma.com/file/1E1fNcJ39kyAYWuLC95PYG/LP-nimim-Tilda?node-id=0%3A1Завершен2 года назад
- $50
Дизайн лендинга по ТЗ один размер 1200 пикселей ширинаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Верстка респонсивная - чистый html без crm форма только заготовка без отправки и функционирования 2 всплывающих окна попапа макет https://www.figma.com/file/TGHTbxcJNK220t2gWrwWNA/contact?node-id=0%3A1Завершен2 года назад