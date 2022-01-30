Сверстать простой лендинг

Копия и адаптация лендинга

сама отправка не нужна - только подготовить к crm

построение с линка http://www.mefathim.co.il/245-2/1-22/

задача не скачать как есть с линка, а сделать чисто заново только поля и кнопка. все картинкой

пример https://ads.profitmedia.co.il/lp/platinum_test/

надо стереть email написанный на странице

верстка респонсивная

валидация поставить с моего примера с нужными параметрами - только подправить - оставить нужные поляФорма должна быть с именами принятыми в системе name - lastname - phone - emailдобавить 2 скрытых поля﻿

Необходимо проверить что страница выглядит идентично на десктопе и на телефоне. Проверить что валидация срабатывает на каждое поле и двигается в правильном порядке или сверху вниз или справа налево.

Проект не сложный просто надо учесть нюансы и будут ещё похожие задания