Сверстать простой лендинг

$10
HTML-версткаЗавершен6 заявок1332 просмотра
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Копия и адаптация лендинга

сама отправка не нужна - только подготовить к crm 

построение с линка http://www.mefathim.co.il/245-2/1-22/

задача не скачать как есть с линка, а сделать чисто заново только поля и кнопка. все картинкой

пример https://ads.profitmedia.co.il/lp/platinum_test/

надо стереть email написанный на странице

верстка респонсивная

валидация поставить с моего примера с нужными параметрами  - только подправить - оставить нужные поляФорма должна быть с именами принятыми в системе name - lastname - phone - emailдобавить 2 скрытых поля﻿

Необходимо проверить что страница выглядит идентично на десктопе и на телефоне. Проверить что валидация срабатывает на каждое поле и двигается в правильном порядке или сверху вниз или справа налево.

Проект не сложный просто надо учесть нюансы и будут ещё похожие задания

2 года назад
levos
Лев 
45 летИзраиль
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Artem-evsiukov
Артем 
29 летУкраина
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$10
1 день
UAH
Задание выполнено по ТЗ Правки внесены. Рекомендую
гуд
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