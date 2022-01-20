Адаптивная верстка

$35
HTML-версткаЗавершен14 заявок702 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Адаптивная верстка макетов, пиксель перфект, ховеры планые. 2000р. Оплата по факту

2 года назад
Marsupials
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexandrGorbanev
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$30
2 дня
Классный исполнитель, Все четко и в сроки, Правок минимум. Рекомендую однозначно
Все отлично, четкая постановка задачи и быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Оптимизировать лендинг для айфонов что бы убрать лаги,желательносрочно

    $100

    Короче, есть лендинг, там куча разных крутилок и вертелок. Лендинг везде норм работает, в хром, в сафари на маке, в андроиде и тд. И только на айфонах проблема потому что на айфонах происходят жуткие лаги, ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка дизайн-макета

    [b][u]Здравствуйте уважаемые фрилансеры. [/u][/b] Необходимо сверстать две страницы, дальше проект будет увеличиваться и работы будет достаточно. Есть ПК версия, мобильная и планшет верстается на усмотрение верстальщика. Верстка должна быть валидной (проверка по сервису). https://www.figma.com/file/OoairUEyf0z93xN0v1vn79/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE?node-id=0%3A1 Прошу оценить по стоимости и срокам.

    HTML-верстка50 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная вёрстка и натяжка на DLE

    Доброго времени суток. Имеется дизайн в PSD формате, требуется сверстать адаптивный шаблон и натянуть его на DLE. Жду от вас сроки и стоимость работ. Некоторые страницы, с чем нужно работать, прикрепил.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка макета интернет-магазина под Битрикс

    Приветствую Задача сверстать  дизайн  интернет-магазина под Битрикс. Адаптивный.  https://www.figma.com/file/pyfrTaQgCJCcH9EtvcndVD/Untitled?node-id=0%3A1 Требуется специалист с опытом работы с Битриксом, в частности верстки и натяжки.  Прошу оставить контакты, сроки и стоимость.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка сайта aspro next

    $85

    нужно доработать сайт на битриксе. тема аспро. список правок:главная страница 1.1 верхнее меню прозрачное с затемнением и скользит по всему экрану. размер шрифта 19px, цвет белый. исправить выравнивание. 1.2 под слайдером голубой уголок 1.3 карточки по 3 ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Вставить картинки По фигме

    $3

    Нужно вставить картинки на сайт html+css картинок до 15 образец [url=https://www.figma.com/file/ozd7cuETAMEny1aM8bfenF/Untitled?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/ozd7cuETAMEny1aM8bfenF/Untitled?node-id=0%3A1[/url]

    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    2 года назад