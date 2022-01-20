Короче, есть лендинг, там куча разных крутилок и вертелок. Лендинг везде норм работает, в хром, в сафари на маке, в андроиде и тд. И только на айфонах проблема потому что на айфонах происходят жуткие лаги, ...
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Адаптивная верстка макетов, пиксель перфект, ховеры планые. 2000р. Оплата по факту
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