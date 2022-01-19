Html верстка письма

HTML-версткаЗакрыт14 заявок827 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

html верстка письма для рассылки до конца 19.01

материалы предоставлю

HTML
2 года назад
guest_164258157064
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Адаптивная вёрстка и натяжка на DLE

    Доброго времени суток. Имеется дизайн в PSD формате, требуется сверстать адаптивный шаблон и натянуть его на DLE. Жду от вас сроки и стоимость работ. Некоторые страницы, с чем нужно работать, прикрепил.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка макета интернет-магазина под Битрикс

    Приветствую Задача сверстать  дизайн  интернет-магазина под Битрикс. Адаптивный.  https://www.figma.com/file/pyfrTaQgCJCcH9EtvcndVD/Untitled?node-id=0%3A1 Требуется специалист с опытом работы с Битриксом, в частности верстки и натяжки.  Прошу оставить контакты, сроки и стоимость.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка сайта aspro next

    $85

    нужно доработать сайт на битриксе. тема аспро. список правок:главная страница 1.1 верхнее меню прозрачное с затемнением и скользит по всему экрану. размер шрифта 19px, цвет белый. исправить выравнивание. 1.2 под слайдером голубой уголок 1.3 карточки по 3 ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Вставить картинки По фигме

    $3

    Нужно вставить картинки на сайт html+css картинок до 15 образец [url=https://www.figma.com/file/ozd7cuETAMEny1aM8bfenF/Untitled?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/ozd7cuETAMEny1aM8bfenF/Untitled?node-id=0%3A1[/url]

    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Оптимизировать лендинг для айфонов

    $100

    Короче, есть лендинг, там куча разных крутилок и вертелок. Лендинг везде норм работает, в хром, в сафари на маке, в андроиде и тд. И только на айфонах проблема потому что на айфонах происходят жуткие ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка макетов из Figma

    Чеклист: 1. Вёрстка должны быть полностью адаптивная(респонсив), по кроссбраузрености должна быть поддержка последних двух актуальных версий браузера Chrome, IE(последняя), Firefox, Opera, Edge, Safari, Yandex.Browser и другие стандартные браузеры. 2. Хороший пейджспид (зеленая зона пк, минимум 90) и ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад