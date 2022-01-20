Адаптивная верстка макетов из Figma

Фигма: https://www.figma.com/file/hUND9vxeaQICfLUcdicN1y/Untitled?node-id=0%3A1. Адаптировать для мобилок (бутстрап должен это сам сделать, но если что-то будет немного криво, то поправить). Использовать один css и js для всех HTML (не считая библиотек). К minimal stepper привязать библиотеку, которая ...
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Чеклист:
1. Вёрстка должны быть полностью адаптивная(респонсив), по кроссбраузрености должна быть поддержка последних двух актуальных версий браузера Chrome, IE(последняя), Firefox, Opera, Edge, Safari, Yandex.Browser и другие стандартные браузеры.
2. Хороший пейджспид (зеленая зона пк, минимум 90) и моб желтая, минимум 70, но желательно и моб зелёная.
3. Для картинок нужно использовать ленивую загрузку: картинки должны появляться плавно.
4. Валидацию полей делаем через плагин, не просто через html5
Более детально предоставлю в лс
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