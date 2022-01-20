Адаптивная верстка макетов из Figma

Чеклист:

1. Вёрстка должны быть полностью адаптивная(респонсив), по кроссбраузрености должна быть поддержка последних двух актуальных версий браузера Chrome, IE(последняя), Firefox, Opera, Edge, Safari, Yandex.Browser и другие стандартные браузеры.

2. Хороший пейджспид (зеленая зона пк, минимум 90) и моб желтая, минимум 70, но желательно и моб зелёная.

3. Для картинок нужно использовать ленивую загрузку: картинки должны появляться плавно.

4. Валидацию полей делаем через плагин, не просто через html5

Более детально предоставлю в лс