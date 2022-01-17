Верстка сайта

$30
HTML-версткаЗакрыт6 заявок1008 просмотров
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Нужно исправить верстку одной страницы для мобильного сайта. Есть требуемый дизайн в фигме - https://www.figma.com/file/L4ejtDx2COaaRjemvYUx1T/ExKetoGo-Mobile?node-id=0%3A1, видео с требуемой анимацией - https://drive.google.com/file/d/15aUR3NL_OSJqxXwoT7-Bou08Byu8h2X6/view?usp=sharing, и исходный код страницы. Нужно переделать дизайн на тот что указан в фигме с анимацией как на видео.

Нужен верстальщик со знанием html, css и php верстки. Нужно исправить, подкорректировать, переделать верстку нескольких( от 2) сайтов состоящих из нескольких страниц. Нужно будет исправить дизайн, при необходимости настроить формы. Умение делать вертску по картинкам/скринам из фигмы(и не только) так же важно как и умение делать качественную верстку.

Если работа нас устроит - возможно в дальнейшем постоянное сотрудничество.

Верстка сайта
2 года назад
guest_16414926639963
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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