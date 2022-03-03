Вёрстка HTML/SCSS/JS

$70
HTML-версткаЗавершен1 заявка331 просмотр
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Требования к проекту как и раньше:

1) Вёрстка всех страниц должна быть адаптивной под все разрешения экранов начиная с 320px и корректно отображаться на всех LTS версиях современных браузеров.

2) Каждая страница разбита на блоки. Каждый блок должен быть независимым от остальных для возможности компоновки. Вёрстка по БЭМ.

3) Успешное прохождение валидаторов и pagespeed.

4) Не использовать css фреймворки по типу bootstrap и т.п.

5) Предоставить все исходники, разделённые по страницам/блокам/типам файлов с чёткой иерархией. Исключение - общие стили и скрипты для всех страниц.

Проект разместить на github(приватный).

HTMLCSS
2 года назад
just_ars
Крылов 
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
katerinskaya
27 летМолдова
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 года назад
$110
33 дня
RUB
Всё отлично. Работаем не первый раз.
Спасибо за доверие. Всё отлично
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