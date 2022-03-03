Вёрстка HTML/SCSS/JS

Требования к проекту как и раньше:

1) Вёрстка всех страниц должна быть адаптивной под все разрешения экранов начиная с 320px и корректно отображаться на всех LTS версиях современных браузеров.

2) Каждая страница разбита на блоки. Каждый блок должен быть независимым от остальных для возможности компоновки. Вёрстка по БЭМ.

3) Успешное прохождение валидаторов и pagespeed.

4) Не использовать css фреймворки по типу bootstrap и т.п.

5) Предоставить все исходники, разделённые по страницам/блокам/типам файлов с чёткой иерархией. Исключение - общие стили и скрипты для всех страниц.

Проект разместить на github(приватный).