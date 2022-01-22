Обновить верстку сайта

$30
HTML-версткаЗавершен22 заявки683 просмотра
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Нужно обновить верстку сайта, обновить кнопки арт и также добавить анимацию на сайт

2 года назад
kachikoo
Юрий 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Eduard_Mongoloev
Монголоев 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
2 года назад
$30
6 дней
UAH
Крайне рекомендую данного специалиста. Все выполнено в обговоренные сроки и четко по ТЗ. Спасибо большое за качественную работу и за прозрачную коммуникацию!
Работаю с Юрием не первый раз, и могу сказать только одно удовольствие, в тз всегда всё четко указано, оплата сразу. Рекомендую!