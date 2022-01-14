Обновить бутстрап. Верстка

Есть страница типовая товара - https://www.artwall.ru/products/fotoshtora_2289 На ней есть ползунок с установкой ширины. Задача - дать исправления в код, которые зажмут значение ширины на 150 без возможности ее поменять, в идеале чтобы и ползунка не было.