Html код для сайта на Тильда

HTML-версткаЗавершен6 заявок873 просмотра
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Добрый день! нужен html код для вставки на страницу сайта на Тильде.

Страница с каталогом товаров. Нужно чтобы название заголовка (отдельный блок) менялось при смене раздела и соответствовал тому разделу который выбран. Если выбраны все товары, то пишется Каталог

HTML
2 года назад
matveevaknit
Ольга 
44 годаКазахстан
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mau0HeZ
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
2 года назад
$6
1 день
RUB
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