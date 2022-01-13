Удалении дублей URL товаров

Выбран вектор фирстиля и сверстана главная маркетплейса. Исходник есть в Figma. Требуется работа под ключ, с понятными сроками и бюджетом. Вот в этом векторе нужно продолжить. Нужно: за две недели по готовому четкому ТЗ сверстать 10-12 страниц. Одна лендинг-страница главная. На ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Удаление URL
- Похожие заказы
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт2 года назад
Адаптивная верстка сайта. Сайт на укр и рус яз. Корректное отображение Для ПК ● Google Chrome 60 и выше● Mozilla Firefox 54 и выше ● Apple Safari 10.1 и выше (только на Apple OS X) ● Opera 46 и ...Завершен2 года назад
Подробное ТЗ направлю в ЛС, при наличии портфолиоЗавершен2 года назад
Есть макет в figma, нужно сверстать качественно и быстро, адаптивно под мобильный. 6 блоков, 2 слайда, форма отправки и поп ап. Возможно позже на сайт нужно будет добавить еще контент. Сам макет скину в личку. Укажите сроки и цену.Завершен2 года назад
- $10
Пиксель-перфект верстка одной страницы HTML5/CSS3 адаптивно из Figma . Подробности в телеграм.Завершен2 года назад
- $150
Необходимо сверстать web-кошелек по готовому дизайн-проекту. Всего 3 страницы и Pop Up,ы. Так же необходима адаптация под мобильную версию. Работа не сложная. Все подробности при личном общении. Передача макета выбранному исполнителю. Срок до 26.01.22HTML-верстка29 заявокЗакрыт2 года назад
1) шаблон под DLE, использовать все необходимые теги из документации 2) разбивка стилей на отдельные css файлы, css оптимизация (разбивка, critical css, минификация) (мобильные\десктопные\критикал и тд. (пример могу скинуть) заточить под webvitals 3) для значков не ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт2 года назад
Есть старая анимация слайдера на Flash, надо переделать ее на HTML (JS) Вот ссылка на анимацию http://download.alesko.eu/divers/philosophe.swf Иногда браузер блокирует доступ к swf файлу вот ссылка на него же в архиве http://download.alesko.eu/divers/philosophe.zip Все тексты и картинки есть отдельно. Справа ...Завершен2 года назад