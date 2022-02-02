Адаптивная верстка сайта

HTML-версткаЗавершен24 заявки1062 просмотра
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Адаптивная верстка сайта. Сайт на укр и рус яз.

Корректное отображение

Для ПК

● Google Chrome 60 и выше● Mozilla Firefox 54 и выше

● Apple Safari 10.1 и выше (только на Apple OS X)

● Opera 46 и выше

● Microsoft Edge 39 и выше (только на Microsoft Windows 10)

Для мобильных устройств:

● Google Chrome 59 и выше (для Android 4.4 и выше)

● Apple Safari 9 и выше (для Apple iOS 9.0 и выше)

 Особенности сайта:

1. На Главной блок "Откуда к нам приезжают лечиться" анимированный. По такому принципу https://www.rudenta.ru/

2. На всех страницах, где есть кнопка "Записаться на прием" ( в основном на баннере первого экрана) - решение - поп-ап  ( оформление как на Главной блок "Записаться на прием"

3. Нижний футер - удалить кнопку "Заказать звонок"

4. Главное меню О клинике - добавить меню второго уровня Специалисты, Контроль стерильности, Инструменты и оборудование, Стоматологические материалы. Каждому разделу - свое оформление. 

5. Главная страница - украинская

6. Должна присутствовать Навигационная цепочка (дублирующее меню, «хлебные крошки»)

Макеты https://fex.net/ru/s/abc1zlx

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
2 года назад
lesya19691969
Леся 
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
aendnn
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
20 часов назад
2 года назад
$300
10 дней
Только наилучшие впечатления от работы с Анной. Сайт сверстан отлично!, в сроки. Что немаловажно, Аня всегда на связи.
Всё прошло отлично, с Лесей очень комфортно работать :) Однозначно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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