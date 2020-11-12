lesya19691969

Леся lesya19691969

 
54 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$383
выплачено фрилансерам
86%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
aendnn
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$300
10 баллов
2 года назад
Адаптивная верстка сайта
Всё прошло отлично, с Лесей очень комфортно работать :) Однозначно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Только наилучшие впечатления от работы с Анной. Сайт сверстан отлично!, в сроки. Что немаловажно, Аня всегда на связи.
Ответный отзыв
tanyakaidan
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$23
10 баллов
3 года назад
Баннер + ресайзы (6) для Google Ads - Amp
Отличный заказчик, четкое ТЗ и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель. Все супер. Правки вносились оперативно. Итог - отличные баннера!
Ответный отзыв
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$20
10 баллов
3 года назад
Протестить сайт-лендинг в браузерах
Четкая постановка задачи. Оперативно заказчик отвечает на вопросы. Быстрая оплата.
Все сделано качественно и в сроки. Рекомендую. Буду обращаться и сама.
Ответный отзыв
vlad_001
Влад 
55 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$20
10 баллов
3 года назад
Сделать проект в after effects. Срочно!
Большое спасибо за выбор и за отзыв, сработались быстро и чётко Рекомендую
Отлично сработались. Горели сроки. Влад закончил проект даже раньше предполагаемого срока. Все супер. Профи. Рекомендую.
Ответный отзыв
nickfluk
Николай 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$200
10 баллов
3 года назад
&#65279;Собрать семантическое ядро на английском языке
Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Консультацию получила достойную!
Ответный отзыв