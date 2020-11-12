lesya19691969

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Всерстать сайт, двуязычный: украинский и английский. 1. О нас (она же главная). Ссылка "Усі проекти" ведет на страницу "Проекти на старті", ссылка "Усі новини" - на "Новини". Также должна функционировать форма обратной связи "Підпишіться на розсилку" ...Завершен5 лет назад
Сайт [url=http://vitatone.ua/]http://vitatone.ua[/url] сейчас рабочий. Нужно заменить мобильную версию на ту, что заверстал программист. Объем работы можно глануть по ссылке http://test2.divster.ru/ (вносятся правки, будет три языковые версии). Новая мобильная версия будет отличаться от версии ПК, поэтому , думаю, нужно ...Закрыт6 лет назад
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- $200
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Сверстанный сайт "натянуть" на Django [url=http://vitatone.ua/]http://vitatone.ua[/url]. Админка должна быть понятна и проста в использовании. Должны присутсвовать блоки, что касаются Сео. Доработка - добавить кнопку "Купить" (дизайн готов) на странице "Подарочный набор" с переходом на сайт Розетка.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сверстанный сайт "натянуть" на WordPress http://vitatone.ua. Админка должна быть понятна и проста в использовании. Доработка - добавить кнопку "Купить" (дизайн готов) на странице "Подарочный набор" с переходом на сайт Розетка.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт6 лет назад