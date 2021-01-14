Протестить сайт-лендинг в браузерах

Для ПК

● Google Chrome 60 и выше● Mozilla Firefox 54 и выше

● Apple Safari 10.1 и выше (только на Apple OS X)

● Opera 46 и выше

● Microsoft Edge 39 и выше (только на Microsoft Windows 10)

Для мобильных устройств:

● Google Chrome 59 и выше (для Android 4.4 и выше)

● Apple Safari 9 и выше (для Apple iOS 9.0 и выше)