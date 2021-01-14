Протестить сайт-лендинг в браузерах

Тестирование сайтовЗавершен11 заявок498 просмотров
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Для ПК

● Google Chrome 60 и выше● Mozilla Firefox 54 и выше

● Apple Safari 10.1 и выше (только на Apple OS X)

● Opera 46 и выше

● Microsoft Edge 39 и выше (только на Microsoft Windows 10)

Для мобильных устройств:

● Google Chrome 59 и выше (для Android 4.4 и выше)

● Apple Safari 9 и выше (для Apple iOS 9.0 и выше)

3 года назад
lesya19691969
Леся 
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$20
1 день
Все сделано качественно и в сроки. Рекомендую. Буду обращаться и сама.
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