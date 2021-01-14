Протестить сайт-лендинг в браузерах

Добрый день нужно вылечить сайт и провести поиск уязвимостей и закрыть их на сайте WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для ПК
● Google Chrome 60 и выше● Mozilla Firefox 54 и выше
● Apple Safari 10.1 и выше (только на Apple OS X)
● Opera 46 и выше
● Microsoft Edge 39 и выше (только на Microsoft Windows 10)
Для мобильных устройств:
● Google Chrome 59 и выше (для Android 4.4 и выше)
● Apple Safari 9 и выше (для Apple iOS 9.0 и выше)
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