micros

Сергей Глушко micros

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Не берусь за то, что не могу выполнить качественно!

Оптимизация скорости работы сайтов - opencat, wordpress, joomla, bitrix, cs-cart + опыт в заточке серверов под эти CMS!

Разработка - под opencart и wordpress - модули, плагины. Не верстаю, совсем не верстаю!=)

Администрирование серверов *nix, apache, nginx, mysql, fastcgi и тд, защита от DDOS оптимизация работы серверов, гарантия!

Чистка вирусов, закрытие дыр, при чистке под ключ - гарантия от повторного заражения!

Знаю - php, mysql, html ,css, javascript, jquery, ajax, wordpress, joomla, opencart, drupal. и тд - перенос сайтов и настройка на новом хостинге/сервере!

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Оплата по факту выполненияили приват24 - курс привата! (если вы новый человек на сервисе или у вас есть негативные отзывы, возможно нужна будет предоплата)

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На все работы есть гарантия, если не обсуждалось инного!

Выполнение проекта в срок - не пропадаю просто так, работаю как на постоянной работе - если нужно отлучиться предупреждаю заблаговременно!

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Высокий онлайн, готовность и желание помочь в любой момент!

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Постоянным клиентам скидки!

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-5
Служба поддержки
ТОП-10
Тестирование сайтов
ТОП-20
Управление проектами
ТОП-20
Системное администрирование
ТОП-50
Интернет-магазины
ТОП-50
Системы управления (CMS)
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Отзывы заказчиков

Arch1S
Сергей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1300
10 баллов
6 лет назад
Масштабировать Docker на высоконагруженным проекте
Docker
Все супер как всегда!
Была срочная задача, сделали, оплатил как всегда без задержек! Рекомендую
Ответный отзыв
artmouse
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Настроить почтовьій домен для своевременной отправки песем
CentOSCloudflareOpencart
Сергей провел диагностику сервера и пофиксил проблемьі с доставкой писем за несколько минут. Все четко и по делу. Соотношение цена/качество/скорость более чем адекватное. Рекомендую 👍
Отличный заказчик, проверка и оплата моментально. Рекомендую!
Ответный отзыв
AnnaSmy
Анна 
43 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Почистить сайт от вирусов
Сергей очень быстро и качественно все сделал. Вирусов больше нет, мебель продается, мы довольны :)
Отличная заказчица, проверка и оплата моментально. Рекомендую)
Ответный отзыв
gritsko21
Владимир 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Перенести два сайта с одного сервера на другой.
Быстро, четко, конкретно! Сергей, Большое Спасибо!
Отличный заказчик, постоянно на связи, проверка оплата моментально)
Ответный отзыв
skywitch
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Перевод Wordpress сайта на HTTPS
WordPress
Сергей отличный исполнитель. все грамотно сделал, предоставил отчет. Дополнительно возникла проблема с моей стороны, быстро и спокойно помог ее решить. Рекомендую как грамотного и ответственного профессионала в своем деле.
Отличный заказчик, проверил и оплатил как договаривались, спасибо за сотрудничество=)
Ответный отзыв
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$10/час
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