Не берусь за то, что не могу выполнить качественно!

Оптимизация скорости работы сайтов - opencat, wordpress, joomla, bitrix, cs-cart + опыт в заточке серверов под эти CMS!

Разработка - под opencart и wordpress - модули, плагины. Не верстаю, совсем не верстаю!=)

Администрирование серверов *nix, apache, nginx, mysql, fastcgi и тд, защита от DDOS оптимизация работы серверов, гарантия!

Чистка вирусов, закрытие дыр, при чистке под ключ - гарантия от повторного заражения!

Знаю - php, mysql, html ,css, javascript, jquery, ajax, wordpress, joomla, opencart, drupal. и тд - перенос сайтов и настройка на новом хостинге/сервере!

--

Оплата по факту выполненияили приват24 - курс привата! (если вы новый человек на сервисе или у вас есть негативные отзывы, возможно нужна будет предоплата)

--

На все работы есть гарантия, если не обсуждалось инного!

Выполнение проекта в срок - не пропадаю просто так, работаю как на постоянной работе - если нужно отлучиться предупреждаю заблаговременно!

--

Высокий онлайн, готовность и желание помочь в любой момент!

--

Постоянным клиентам скидки!