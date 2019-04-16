Оптимизация скорости работы сайтов - opencat, wordpress, joomla, bitrix, cs-cart + опыт в заточке серверов под эти CMS!
Разработка - под opencart и wordpress - модули, плагины. Не верстаю, совсем не верстаю!=)
Администрирование серверов *nix, apache, nginx, mysql, fastcgi и тд, защита от DDOS оптимизация работы серверов, гарантия!
Чистка вирусов, закрытие дыр, при чистке под ключ - гарантия от повторного заражения!
Знаю - php, mysql, html ,css, javascript, jquery, ajax, wordpress, joomla, opencart, drupal. и тд - перенос сайтов и настройка на новом хостинге/сервере!
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Оплата по факту выполненияили приват24 - курс привата! (если вы новый человек на сервисе или у вас есть негативные отзывы, возможно нужна будет предоплата)
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На все работы есть гарантия, если не обсуждалось инного!
Выполнение проекта в срок - не пропадаю просто так, работаю как на постоянной работе - если нужно отлучиться предупреждаю заблаговременно!
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Высокий онлайн, готовность и желание помочь в любой момент!
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Постоянным клиентам скидки!