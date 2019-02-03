Сертификат действителен до 25.01.2020. Нужно : Продлить бесплатный SSL сертификат Let's Encrypt и настроить его автоматическое продление
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- $20Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $40
Здравствуйте! Нужно перенести 2 сайта на новый сервер. ussrwine.com и сatalog.ussrwine.comСистемное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Обновить аукцион PHP Pro Bid до более новой версии (желательно до последней),стилизовать. Обязательна русификация и полное сохранение всех данных . ussrwine.comВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
При переносе форума на новый хостинг испортились вложения [url=https://forumwuc.com/viewtopic.php?f=223&t=543&p=54198#p54198]https://forumwuc.com/viewtopic.php?f=223&t=543&p=54198#p54198[/url] Также при переносе форум был обновлен до версии 3.0.14 2 месяца ничего не трогали, форум так и работал с испорченными изображениями. Сохранена старая версия на предыдущем хостинге.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Обновить форум PHPBB - forumwuc.com до более свежей версии и исправить ошибку при загрузке изображения:Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
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10 баллов
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