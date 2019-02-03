gritsko21

Владимир gritsko21

 
44 годаМолдова/Кишинев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Перенести два сайта с одного сервера на другой.
Отличный заказчик, постоянно на связи, проверка оплата моментально)
Быстро, четко, конкретно! Сергей, Большое Спасибо!
Ответный отзыв
hd321kbps
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Исправить изображения на форуме phpbb
После выполнения задачи, оплату получил незамедлительно. Добропорядочный заказчик.
Отлично! Моментально решил проблему. Большое Спасибо!
Ответный отзыв
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$125
10 баллов
5 лет назад
Обновить форум PHPBB + исправить ошибку при загрузке изображения
Отличный заказчик. Предоплата, ТЗ, все необходимые данные. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Работу выполнил отлично! Я очень доволен! Павел, большое Спасибо!
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