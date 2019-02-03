При переносе форума на новый хостинг испортились вложения [url=https://forumwuc.com/viewtopic.php?f=223&t=543&p=54198#p54198]https://forumwuc.com/viewtopic.php?f=223&t=543&p=54198#p54198[/url] Также при переносе форум был обновлен до версии 3.0.14 2 месяца ничего не трогали, форум так и работал с испорченными изображениями. Сохранена старая версия на предыдущем хостинге.