Paule

Павел Paule

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Форумы phpBB

Установка, настройка форумов phpBB.

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0 из 5

Отзывы заказчиков

dima240776
Дмитрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Помощьв запуске сайта из бекапа на хостинге
Opencart
5
Всё отлично!
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Нужна не сложная доработка движка сайта
Всё хорошо!
Всё отлично!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Перенос 2 сайтов CMS Wordpress на новый хостинг от reg.ru
WordPress
Огромное спасибо за проделанную работу! Приятно общаться, всегда на связи и доводит дело до конца. Могу действительно только рекомендовать т.к. сами также продолжаем с ним сотрудничать. Безусловно рекомендую всем, кто хочет получить хороший результат. Спасибо за сотрудничество! Быстрая и качественная работа. Верстку выполнил даже раньше срока. Никаких замечаний и правок по работе не было. Рекомендую.
Очень адекватный заказчик. Всё по делу. Моментальная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
gritsko21
Владимир 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$125
10 баллов
6 лет назад
Обновить форум PHPBB + исправить ошибку при загрузке изображения
Работу выполнил отлично! Я очень доволен! Павел, большое Спасибо!
Отличный заказчик. Предоплата, ТЗ, все необходимые данные. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
cehynmrechz
Андрей 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Opencart 1.5 доработка письма администратору
Opencart
Отличный исполнитель, всё быстро, без лишней суеты. Однозначно рекомендую!
Всё хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
102 отзыва(-4)
$5/час
от $5от 1 дня
#104