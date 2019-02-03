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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Всё отлично!
$40
10 баллов
6 лет назад
Всё хорошо!
Ответный отзыв
Всё отлично!
$15
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Огромное спасибо за проделанную работу! Приятно общаться, всегда на связи и доводит дело до конца. Могу действительно только рекомендовать т.к. сами также продолжаем с ним сотрудничать. Безусловно рекомендую всем, кто хочет получить хороший результат. Спасибо за сотрудничество! Быстрая и качественная работа. Верстку выполнил даже раньше срока. Никаких замечаний и правок по работе не было. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень адекватный заказчик. Всё по делу. Моментальная оплата. Рекомендую.
$125
10 баллов
6 лет назад
Работу выполнил отлично! Я очень доволен! Павел, большое Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Предоплата, ТЗ, все необходимые данные. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
$5
10 баллов
6 лет назад
Opencart
Отличный исполнитель, всё быстро, без лишней суеты. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Всё хорошо. Рекомендую.
Веб-программирование
102 отзыва(-4)
$5/час
от $5от 1 дня
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