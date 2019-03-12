Привет меня зовут Сергей Мне достался сервер от где разработчик напортачил что то и теперь нет возможности зайти на него Я занимаюсь сдачей авто в аренду. пользовался табличками для ведения отчетности на данном сервере Нужна ...
Перенос 2 сайтов CMS Wordpress на новый хостинг от reg.ru
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Перенос 2 сайтов CMS Wordpress на новый хостинг от reg.ru тут т3
https://docs.google.com/document/d/17_Y2wlLDwmCLmFKWQijHMWE1LnPMcjacPWTfRfEtmmk/edit?usp=sharing
Жду от вас :
1.Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом
4.Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
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