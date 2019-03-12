Перенос 2 сайтов CMS Wordpress на новый хостинг от reg.ru

Веб-программированиеЗавершен6 заявок188 просмотров
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Перенос 2 сайтов CMS Wordpress на новый хостинг от reg.ru  тут т3 

https://docs.google.com/document/d/17_Y2wlLDwmCLmFKWQijHMWE1LnPMcjacPWTfRfEtmmk/edit?usp=sharing

Жду от вас : 

1.Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом 

4.Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

WordPress
5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
2 дня
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