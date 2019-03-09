Бот для торговли на бирже

Срочно нжен разработчик на Битрикс у которого есть свободное время на фултаем приблизительно на неделю, возможно сделать и быстрее. Изменить дизайн сайта ( на 35%) по уже готовому макету и изменить часть функций – логику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен для биржи Bitmex, который будет торговать по моей стратегии.
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