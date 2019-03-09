PHP Google Drive API

Типа [url=http://www.milliondollarhomepage.com/]этого[/url] - чтобы можно было в автоматическом режиме покупать пожизенную рекламу. будет находиться по адресу mb.holding.bz 1 пиксель должен стоить 1 BCR (1,000,000 BCR общей выручки за доску) итого нужно 1) отображение банненов всех размещенных на главной (index.php) 2) загрузка ...
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Сделать на PHP скрипт, который на входе получит урл с изображением, закачает его в папку /tmp/ на диске, затем выгрузить в Google Drive через API (нужно еще от Вас небольшая инструкция как создать ключ), сделает публичным и выдаст ссылку на изображение https://lh5.googleusercontent.com/jN9htJus7odY_yuowPlXRgZv5Snye28K54_dOSZ29hi3q6GRSGqgSuH823YV3zHd2eI3MMwiwys7Z6rbYPAK=w1203-h965-rw
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