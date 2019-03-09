JS Скрипт парсер

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок144 просмотра
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Реализовать JS скрипт, который отправит гугл переводчику https://translate.googleapis.com/translate_a/t?anno=3&client=te_lib&format=html&v=1.0&key=AIzaSyBOti4mM-6x9WDnZIjIeyEU21OpBXqWBgw&logld=vTE_20181015_01&sl=uk&tl=ru&sp=nmt&tc=1&sr=1&tk=998969.634333&mode=1

заранее подготовленный текст и выгрузит результат перевода.

Важно именно JS.

5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад