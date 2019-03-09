JS Скрипт парсер

Типа [url=http://www.milliondollarhomepage.com/]этого[/url] - чтобы можно было в автоматическом режиме покупать пожизенную рекламу. будет находиться по адресу mb.holding.bz 1 пиксель должен стоить 1 BCR (1,000,000 BCR общей выручки за доску) итого нужно 1) отображение банненов всех размещенных на главной (index.php) 2) загрузка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать JS скрипт, который отправит гугл переводчику https://translate.googleapis.com/translate_a/t?anno=3&client=te_lib&format=html&v=1.0&key=AIzaSyBOti4mM-6x9WDnZIjIeyEU21OpBXqWBgw&logld=vTE_20181015_01&sl=uk&tl=ru&sp=nmt&tc=1&sr=1&tk=998969.634333&mode=1
заранее подготовленный текст и выгрузит результат перевода.
Важно именно JS.
- Похожие заказы
- $150Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $150
CMS webasyst. Программистом написан парсер товаров с нескольких доноров, на каждого донора свои настройки. Возможности парсера: - Парсер может снимать с донора информацию о товарах в ручном режиме или автопилоте через крон. - Парсер может добавлять ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для сайта такси нужно сделать расчет стоимости поездки, получая расстояния от одной точки, до другой с помощью яндекс карт, путем ввода адреса в инпут Сразу скажу что просто добавить код из оф документации яндекс карт не ...Завершен5 лет назад
Реализован вот такой блок https://beta.ctrlv.cz/CRVP (каждое время это input). Необходимо осуществить передачу двух параметров (дата + время) при отправки формы. Модальное окно, с формой уже реализовано. В данную форму в модальном окне, необходимо добавить два новых ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен5 лет назад
есть хостинг.поставлен вордпресс.нужен шаблон под тематику гос закупок и тендеров.кастомизировать его под наши запросы.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Есть сайт лендинг https://1wmiv.xyz/landing-page необходимо полностью его скопировать, а так же вот тут убрать формы - http://joxi.ru/RmzlRkHYMqdPAO Вместо них вставить синюю кнопку зарегистрироваться большего размера и все.Завершен5 лет назад
Добрый день. Нужно в гугл-таблице https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JScPe1Gjy4r9Cz7D-vSAeJz8a_ako-X1NdOCk58-qgA/edit#gid=1915065819 при помощи функции IMPORTXML собрать все ссылки на товары с сайта http://koreatrade.ru/catalog/, затем с получившихся страниц (например, http://koreatrade.ru/catalog/mizon/mizon-bye-bye-pimple-patch-protivovospalitelnye-lokalnye-patchi/) собрать: Название Ссылка на картинки Штрихкод Артикул Бренд Количество Описание и ...Завершен5 лет назад
В wp_head выводится куча мусора (не нужные стили и скрипты какие-то), есть задача отключить его и вывести description вне его (title и так выводится выше его подключения). Либо можно отключить скрипты и стили из вывода ...Завершен5 лет назад
Требуется доработка некоторых скриптов. Вот ТЗ [url=https://yadi.sk/i/86fHcm8NA0YLnQ]https://yadi.sk/i/86fHcm8NA0YLnQ[/url]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужен скрипт ротации баннеров с разным приоритетом, желательно на JavaScript Задача выглядит следующим образом: Есть 100% показов баннерного места на сайте Допустим, на одном баннерном месте висит 4 баннера Необходимо для баннера №1 выделить 50% приоритет всех показов, а ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад