Парсер небольшого сайта через гугл-таблицы

Веб-программированиеЗавершен7 заявок214 просмотров
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Добрый день.

Нужно в гугл-таблице https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JScPe1Gjy4r9Cz7D-vSAeJz8a_ako-X1NdOCk58-qgA/edit#gid=1915065819 при помощи функции IMPORTXML собрать все ссылки на товары с сайта http://koreatrade.ru/catalog/, затем с получившихся страниц (например, http://koreatrade.ru/catalog/mizon/mizon-bye-bye-pimple-patch-protivovospalitelnye-lokalnye-patchi/) собрать:

Название

Ссылка на картинки

Штрихкод

Артикул

Бренд

Количество

Описание

и вывести в соответствующие столбики.

Всё сделать формулами. Одна вкладка таблицы = 1 бренд.

5 лет назад
JuliaZ
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Feebon
Илья 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
5 лет назад
$17
1 день
Илья не просто выполнил задачу качественно и в срок, но и провёл подробную консультацию по вопросам не относящимся к задаче. Очень грамотный, вежливый и пунктуальный исполнитель. Очень рекомендую!
Был рад сотрудничеству с Юлией! Быстро ввела в курс дела, всегда была на связи и адекватно понимала положение вещей! Побольше бы таких заказчиков!