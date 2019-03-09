Парсер небольшого сайта через гугл-таблицы

Нужно реализовать: [list][*]Поле ввода текста пользователем[*]Выбор шрифта[*]Загрузка шрифта[*]Размер шрифта[*]Возможность для каждой буквы отдельно: перемещать, вращать, поместить над или под другой буквой[*]Заливка букв цветом или картонкой[*]Настройка теней букв [*]Настройка параметров 3D двойной бьем, высоту, ширину[*]Параметры контура [*]Настройка теней[*]Настройка рабочей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно в гугл-таблице https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JScPe1Gjy4r9Cz7D-vSAeJz8a_ako-X1NdOCk58-qgA/edit#gid=1915065819 при помощи функции IMPORTXML собрать все ссылки на товары с сайта http://koreatrade.ru/catalog/, затем с получившихся страниц (например, http://koreatrade.ru/catalog/mizon/mizon-bye-bye-pimple-patch-protivovospalitelnye-lokalnye-patchi/) собрать:
Название
Ссылка на картинки
Штрихкод
Артикул
Бренд
Количество
Описание
и вывести в соответствующие столбики.
Всё сделать формулами. Одна вкладка таблицы = 1 бренд.
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