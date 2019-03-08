Нужно оптимизировать работу сайта Joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок285 просмотров
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Нужно оптимизировать работу сайта, конкретно – уменьшить допустимую нагрузку к аккаунту, ограничить регистрацию на сайте спамщиков, которые перегружают сервер, на котором находится сайт

Joomla
5 лет назад
Georgiu_Eliseev
30 летПольша
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад