Создать калькулятор расчета стоимости

$25
Веб-программированиеЗавершен1 заявка210 просмотров
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Необходимо создать калькулятор расчета стоимости натяжного потолка с формой отправки заявки, как на сайте https://potolki5.by/kalkulyator-stoimosti-natyazhnyh-potolkov/. Вместо ползунков будут ячейки для ввода цифр. Исключить из калькулятора поля: технология потолка, периметр и карниз с монтажом.

5 лет назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$25
3 дня
WMZ
Все как всегда сделано на высоком уровне. Рекомендую!
Всё прошло отлично! Хороший заказчик. Рекомендую.