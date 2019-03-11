Создать калькулятор расчета стоимости

У меня на сайте на Битриксе Сделано несколько интеграция... 1. надо проверить как они сделаны и донастроить 2. по мелочи поправить внешне и внутренне 3. Надо сделать так чтобы при выборе многих пунктов можно было сразу заполнять 4. Подключиь ...