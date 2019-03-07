Сайт с поддоменами на Magento2. Требуемый объем тестовой площадки около 6-7 Гб SSD. Для работы сайтов необходимо развернуть REDIS сервер. Просим откликнуться только специалистов данной CMS. Задача: разместить ссылку на видеообзоры на карточках 1. Добавить видео с ...
Добавить кнопку "Быстрый заказ" на карточку товара (Magento)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить кнопку "Быстрый заказ" на карточку товара (для front&back разработчика Magento)
Сайт с поддоменами на Magento2. Требуемый объем тестовой площадки около 6-7 Гб SSD.
Просим откликнуться только специалистов данной CMS.
Задача: на карточке товаров добавить кнопку БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ и форму к ней.
ТЗ по основным этапам:
1. Разместить кнопку "Быстрый заказ"
2. Создать форму быстрого заказа (по аналогии с Эльдорадо http://prntscr.com/mszkzg)
3. Поп-ап об успехе
4. В црм менеджер должна видеть с какого товара был сделан заказ
По системе: необходимо оптимизировать бекенд так, чтобы можно было работать с сайтом без полностраничного кеша.
Сразу пишите сроки и цену. Спасибо.
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