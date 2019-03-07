Добавить кнопку "Быстрый заказ" на карточку товара (Magento)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки212 просмотров
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Добавить кнопку "Быстрый заказ" на карточку товара (для front&back разработчика Magento)

Сайт с поддоменами на Magento2. Требуемый объем тестовой площадки около 6-7 Гб SSD.  

Просим откликнуться только специалистов данной CMS. 

Задача: на карточке товаров добавить кнопку БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ и форму к ней.  

ТЗ по основным этапам: 

1. Разместить кнопку "Быстрый заказ"   

2. Создать форму быстрого заказа (по аналогии с Эльдорадо http://prntscr.com/mszkzg

3. Поп-ап об успехе 

4. В црм менеджер должна видеть с какого товара был сделан заказ  

По системе: необходимо оптимизировать бекенд так, чтобы можно было работать с сайтом без полностраничного кеша.   

Сразу пишите сроки и цену. Спасибо. 

Magento
5 лет назад
aristov
Михаил 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад