Добавить кнопку "Быстрый заказ" на карточку товара (Magento)

Добавить кнопку "Быстрый заказ" на карточку товара (для front&back разработчика Magento)

Сайт с поддоменами на Magento2. Требуемый объем тестовой площадки около 6-7 Гб SSD.

Просим откликнуться только специалистов данной CMS.

Задача: на карточке товаров добавить кнопку БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ и форму к ней.

ТЗ по основным этапам:

1. Разместить кнопку "Быстрый заказ"

2. Создать форму быстрого заказа (по аналогии с Эльдорадо http://prntscr.com/mszkzg)

3. Поп-ап об успехе

4. В црм менеджер должна видеть с какого товара был сделан заказ

По системе: необходимо оптимизировать бекенд так, чтобы можно было работать с сайтом без полностраничного кеша.

Сразу пишите сроки и цену. Спасибо.