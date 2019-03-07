Создание плагина, шаблон писем, на Webasyst под приложение СРМ

Веб-программированиеЗакрытнет заявок165 просмотров
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Нужно создать плагин для приложения  СРМ работающего на Webasyst.

Плагин для содания емейл отпровления из зарание созданных шаблонов.

Для тестирования, если нет лицензии для приложения СРИ, дамим доступ к своему приложению СРМ (дубликат)

Полное ТЗ в файле

Если задание бут сделано быстро и за разумный деньги то предполагается постоянное сотрудничество

В планх разработать около 80 плагинов и приложения на фреймворк Webasyst

Оставляйте ваши заявки с указанием стоимости и срока исполения

5 лет назад
Gendospon
Геннадий 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад