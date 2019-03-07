Создание плагина, шаблон писем, на Webasyst под приложение СРМ

Нужно создать плагин для приложения СРМ работающего на Webasyst.

Плагин для содания емейл отпровления из зарание созданных шаблонов.

Для тестирования, если нет лицензии для приложения СРИ, дамим доступ к своему приложению СРМ (дубликат)

Полное ТЗ в файле

Если задание бут сделано быстро и за разумный деньги то предполагается постоянное сотрудничество

В планх разработать около 80 плагинов и приложения на фреймворк Webasyst

Оставляйте ваши заявки с указанием стоимости и срока исполения