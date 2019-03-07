Разработать новостную ленту на Laravel

Добавить на сайт сервис проверки действия пропуска (вот примеры: http://proverit-propusk.com/ http://proverka-propuska.com/ https://ru-propusk.ru/page/proverit-propusk/ http://www.ce-group.ru/proverka-propuska/)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем разработчика для создания и дальнейшей поддержки сайта.
Сайт - лента публикаций. Планируется до 1 млн посетителей в день.
Для реализации бекенд части нужно использовать laravel, фронт - html+css+javascript. Есть прототип, верстку с прототипа предоставим, ее нужно будет немного доработать.
ТЗ предоставлю в личной переписке.
Можно писать в скайп viktoriyagladka
Просьба в отзывах сразу присылать примеры работ и стоимость часа ваших услуг.
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