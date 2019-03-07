Разработать новостную ленту на Laravel

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок203 просмотра
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Ищем разработчика для создания и дальнейшей поддержки сайта.

Сайт - лента публикаций. Планируется до 1 млн посетителей в день.

Для реализации бекенд части нужно использовать laravel, фронт - html+css+javascript. Есть прототип, верстку с прототипа предоставим, ее нужно будет немного доработать.

ТЗ предоставлю в личной переписке.

Можно писать в скайп viktoriyagladka

Просьба в отзывах сразу присылать примеры работ и стоимость часа ваших услуг.

Laravel
5 лет назад
viktoriyagladka
Виктория 
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
4 года назад