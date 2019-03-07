Виджет callbackhunter

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка107 просмотров
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Нужно сделать полностью рабочий виджет колбекхантер на сайте  (через тильду), таким образом, чтобы:

- сообщение или звонок от клиента через форму сразу попадал в СРМ систему и мы могли отвечать

- если клиенту не перезвонили или еще что-то - это сразу должно фиксироваться в СРМ системе

5 лет назад
iramikh
Ирина 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад