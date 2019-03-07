Парсинг данных из Ahrefs

Уже готово - вёрстка и программинг страниц: Главная, каталог, карточка товара, корзина, новости, текстовая. Личный кабинет - авторизация и регистрация - готовы. На данный момент необходимо завершить такие работы. Вёрстка и программинг страниц: Общая информация (личный кабинет) Управление аккаунтом (личный кабинет) Документы (личный кабинет) История ...
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Добрый день,
есть следующая задача:
1) по заданному списку доменов открывать страницы вида: https://ahrefs.com/site-explorer/others/v2/linked-domains/subdomains/recent/all/all/1/dofollow_desc?target=google.com (будет меняеться только домен в конце).
2) на открывшейся странице нажать Export-->Full Export
3) Через 5 минут, после того, как экспортированы все домены, скачать все файлы, которые были выгружены. Интервал скачивания каждого файла 10сек.
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