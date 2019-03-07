Нужен анализ лендинга и рекомендации по доработке

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен анализ лендинга и рекомендации по доработке для увеличения конверсий 

Лендинг сделан на конструкторе, есть несколько точек входа 

5 лет назад
VoroninAndreu
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на Opencart

    Уже готово - вёрстка и программинг страниц: Главная, каталог, карточка товара, корзина, новости, текстовая.  Личный кабинет - авторизация и регистрация -  готовы. На данный момент необходимо завершить такие работы. Вёрстка и программинг страниц:  Общая информация (личный кабинет) Управление аккаунтом (личный кабинет) Документы (личный кабинет) История ...

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Mvp для голосовали за проекты на блокчейне

    $3000

    Надо: 1. Frontend: react, bootstrap 2. Back : nodejs,mongo 3. прототип,Дизайн, верстка. Есть: ТЗ, мокапы.  Предоставим все api и документацию. По запросу в лс. Рассмотрю команду или отдельных спецов. Присылайте примеры ваших лучших работ.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта

    1.Нужно исправить ошибки в отображении страниц сайта, которые появились после переноса сайта с одного хостинга на другой.2.Разработать функционал автоматических скидок на написанные отзывы о товаре3. Разработать функционал создания скидочных купонов.Так как задач ещё будет много ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт для смены IP

    $20

    Нужно написать или найти готовый скрипт для смены IP на компьютере или в браузере. Если для браузера - то также, чтобы браузер выполнял различные задания по обходу страниц нашего сайта.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Получить данные PHP

    Всем привет! Есть сайт, на котором в подгружаются данные через ajax с php-скрипта. При попытке отправить post-запрос со своего сервера на этот же скрипт, сервер отвечает только заголовками, данные не отдает.  При запросе ajax в консоли разработчика ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад