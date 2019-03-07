Mvp для голосовали за проекты на блокчейне

$3000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо:

1. Frontend: react, bootstrap

2. Back : nodejs,mongo

3. прототип,Дизайн, верстка.

Есть: ТЗ, мокапы.  Предоставим все api и документацию.

По запросу в лс.

Рассмотрю команду или отдельных спецов.

Присылайте примеры ваших лучших работ.

5 лет назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад