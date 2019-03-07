Получить данные PHP

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок174 просмотра
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Всем привет!

Есть сайт, на котором в подгружаются данные через ajax с php-скрипта.

При попытке отправить post-запрос со своего сервера на этот же скрипт, сервер отвечает только заголовками, данные не отдает. 

При запросе ajax в консоли разработчика на странице этого сайта все нормально работает.

Необходимо получить эти данные только с другого сервера. Пожалуйста, укажите в чем может быть проблема, цену.

Вообще возможно ли получить эти данные?

PHP
5 лет назад
_methereal_
Илья 
23 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
4 года назад