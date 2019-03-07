Получить данные PHP

Всем привет!

Есть сайт, на котором в подгружаются данные через ajax с php-скрипта.

При попытке отправить post-запрос со своего сервера на этот же скрипт, сервер отвечает только заголовками, данные не отдает.

При запросе ajax в консоли разработчика на странице этого сайта все нормально работает.

Необходимо получить эти данные только с другого сервера. Пожалуйста, укажите в чем может быть проблема, цену.

Вообще возможно ли получить эти данные?