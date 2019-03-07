Яндекс.дир настроить

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок180 просмотров
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Под сайт есть уже настроенная рекламная кампания. Она работает кое-как. Скажем так, посмотреть ее и обосновать что не так. Ну а в дальнейшем все равно ее вести прийдется, следить за поведением и т.д.

Бюджет не большой.

5 лет назад
rak15071982
Владислав 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов