Консультация веб-программиста

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок175 просмотров
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Здравствуйте,

ищу программиста с опытом создания каких-либо высоконагруженных систем, проектов. Для консультации, выполнения различных заданий по высоким нагрузкам.

5 лет назад
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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