Автоматизация выгрузки и синхронизации 1С на сайты

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Добрый день.Есть 1С Управление торговым предприятием 8,3.Есть сайты на движках:

opencart, хорошоп от horoshop.ua, самопал от abc solution.

1. Необходимо автоматизировать выгрузку и синхронизацию данных из 1C на эти сайты.

2. Возможно ли обратное поступление заказов через сайт в 1С?

Спасибо.

5 лет назад
alexlavron
Алекс 
53 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад