Техническая оптимизация сайта

Всем доброго времени суток! Цель: написать [b][u]сайт - парсер[/u][/b], который будет выгружать данные с API сервера, структурировать на сайте и размещать в определенных местах, разработать функционал сайта по заданному алгоритму. Есть уже определенная структура сайта на макете, по ...
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Здравствуйте, уважаемые программисты. Имеем сайт на WP, очень долго загружается, очень много битых ссылок, 404 страниц, кривых страниц. Кроме того, нужно создать систему 301 редиректов и разобраться с кешированием (стоит плагин, после каждого изменения надо скидывать кеш - это создает огромную нагрузку и может опрокинуть сайт, поскольку для создания нового кеша плагин отправляет краулер, который посещает все эти страницы, т.е. имитация живых пользователей). Хостимся на timeweb. Ссылку на сайт отправлю кандидатам. Оставляйте свой скайп/телеграмм. Спасибо!
С уважением, Владимир.
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