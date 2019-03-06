Небольшие доработки на vuejs + google maps

Всем доброго времени суток! Цель: написать [b][u]сайт - парсер[/u][/b], который будет выгружать данные с API сервера, структурировать на сайте и размещать в определенных местах, разработать функционал сайта по заданному алгоритму. Есть уже определенная структура сайта на макете, по ...
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Нужно доработать страничку на vuejs.
Предыдущий исполнитель пропал не доделав до конца работу.
Что нужно сделать:
Cтилизацию в material design, можно вручную, можно использовать vuetify.
Так же доработать такие моменты:
1. Есть селект в котором можно выбрать big/middle/small station делаем не селектом, а 3 радио кнопки.
2. При клике на small station появляется поле куда мы можем вписать big station (parant station).
3. Убрать возможность перетаскивать маркеры которые подгружаются из stops.json(gtfs)
4. Cейчас отправляется json файл на сервер, но не в том формате, нужно сделать втом же формате, в котором принимаем.
Дизайн интерфейса делаем примерно как на 2 картинке. Используем цвет #42A5F5. Так же прикрепил, то что имеем сейчас.
Текст предыдущего задания:
Исспользуем Vuetify(vue2) + google maps api
Суть задание такова, нужно принимать json фаил из которого будут проставлятся маркерa на карту, json фаил предположительно будет формироватся из файла stops.txt(gtfs), при клике на маркер мы видим информацию об остановке, пример можно увидить на google maps, данные естественно берем из нашего json файла.
Так же нужно добавить возможность добавлять остановку на карту, пример того как я это вижу на картинке ниже, данные формируются так же в json фаил(так же должны отправляется координаты маркера, который мы сохраняем) и отправляются на сервер.
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