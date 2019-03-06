Очистить сайт от вирусов

Веб-программированиеЗавершен1 заявка129 просмотров
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Очистить сайт от вирусов

5 лет назад
IT-party
Татьяна 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
23 дня назад
Выбранный исполнитель
eager-beaver
Борис 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
1 день
Все, что обещал, сделал! Было все - даже заговоры и камлание над пациентом с бубном :) Быстро, без нервов. Сайт из мертвых поднял, пересобрал по крупицам, предъявил в первозданном виде. Не фрилансер - а волшебник какой-то. Обращайтесь.
И досталась же мне очередь поставить тринадцатый по счёту отзыв... Ну, дай Бог не последний. ТТТ. Сотрудничаем хорошо!
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