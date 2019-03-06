Разработка админки на laravel и api

Добрый день, есть мобильное приложение с регистрацией пользователей и заказами типа youdo, надо для него сделать бекенд, админку и api. ориентируемся на 1-2 недели и 20тр. Есть техническое задание, готовы предоставить. Все что можно упростить - упрощаем. Оплата - в форме постоплаты или поэтапно. Оплачиваем напрямую исполнителю. Формы оплаты: WMR, Qiwi, ЯД, пластиковые карты России и международные, Золотая корона, Western Union, Unistream. Готовы обсуждать.