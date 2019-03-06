Форма для выбора категорий

Есть база данных в ней таблица с категориями.

Категории в несколько уровней (включают подкатегории).

category_id - parent_id - name

1. Создать кнопку на форме для открытия страницы выбора категорий

2. Нужно организовать выбор категорий визуально как на https://www.fl.ru/welcome/customer/2/ с записью выбранных категорий в поле бд в виде выбранных category_id через запятую, может выбирается несколько категорий в нескольких родительских категориях.

3. Возможность редактирования (изменения выбора).

4. Сохранение результата выбора нажатием ctrl + enter