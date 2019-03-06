Форма для выбора категорий

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка108 просмотров
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Есть база данных в ней таблица с категориями.

Категории в несколько уровней (включают подкатегории).

category_id - parent_id - name

1. Создать кнопку на форме для открытия страницы выбора категорий

2. Нужно организовать выбор категорий визуально как на https://www.fl.ru/welcome/customer/2/ с записью выбранных категорий в поле бд в виде выбранных category_id через запятую, может выбирается несколько категорий в нескольких родительских категориях. 

3. Возможность редактирования (изменения выбора). 

4. Сохранение результата выбора нажатием ctrl + enter

5 лет назад
kolyaya123
Николай 
36 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
3 года назад