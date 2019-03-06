Форма для выбора категорий

Есть модуль для внесения рабочего времени в табель (во вложении) прикрепленный файл пхп На сегодня в модуле реализовано: - выбор сотрудника (запрос списка сотрудников осуществляется из БД) - выбор проекта - выбор задачи - время начало работ - время окончания работ Необходимо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть база данных в ней таблица с категориями.
Категории в несколько уровней (включают подкатегории).
category_id - parent_id - name
1. Создать кнопку на форме для открытия страницы выбора категорий
2. Нужно организовать выбор категорий визуально как на https://www.fl.ru/welcome/customer/2/ с записью выбранных категорий в поле бд в виде выбранных category_id через запятую, может выбирается несколько категорий в нескольких родительских категориях.
3. Возможность редактирования (изменения выбора).
4. Сохранение результата выбора нажатием ctrl + enter
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