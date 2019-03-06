Web-программист (доработать модуль/форму связи с БД, Yii, AngularJS)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка98 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть модуль для внесения рабочего времени в табель (во вложении) прикрепленный файл пхп  

На сегодня в модуле реализовано: 

- выбор сотрудника (запрос списка сотрудников осуществляется из БД) 

- выбор проекта 

- выбор задачи  

- время начало работ  

- время окончания работ  

Необходимо добавить функций:  

1.  Нужна проверка на дублирующийся записей (выводить предупреждение о том, что запись уже существует)   

2. Нужна проверка на пересечение по времени на разных объектах, сотрудник не может быть в одно время на разных адресах. (выводить предупреждение о том, что сотрудник был в это время на другом адресе)   

3. Нужен список добавленных работ с возможностью удалять/изменять каждую запись. Формат записи:  проекта, ФИО, дата, начало работ, конец работ, часы переработки  (сортировка по датам)  

4. Нужно добавить возможность сотрудников объединять в бригаду с возможностью добавлять или удалять сотрудника из бригады. (это для того что бы работы добавлять бригадами, а не по одному.  

Прикрепленные файлы: 

add пхп  – текущие исполнение данного модуля 

макет с комментарииями – addwork жпг 

wageOutWorking – образец таблицы БД

Angular
5 лет назад
valeriukravchenk
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Bitrix24 API вывести показатели в диаграммы в html-файл

    Добрый день!  Нужно вывести из битрикс24 в виде html файла показатели.В частности: обьем поступивших/запланированных денег ,  Обьем плана/факта поступивших денег для каждого менеджера.  Пока вот такая простая штука. Визуализация диаграммой и графиком соответственно. сколько это может ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доделка виджетов на Wordpress

    $55

    Тех. задание:   1.      Проверить почему на странице [url=https://smartfy.ru/garmin-smart-chasy/]https://smartfy.ru/garmin-smart-chasy/[/url]при переходе из любого товара «Все смарт часы GARMIN” [url=https://smartfy.ru/product-category/vse-smart-chasy-garmin/]https://smartfy.ru/product-category/vse-smart-chasy-garmin/[/url]- отображаются только два товара: GARMIN Forerunner 935 и GARMIN Forerunner 35, а остальные товары, включенные в группу «Все смарт часы GARMIN” ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется доработка на osclass

    Требуется доработка доски объявлений на СМС osclass. Оплата только по факту выполнения задания. На шаблонные ответы типа: Я прочитал Ваше задание и с радостью за него возьмусь, не отвечаю.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Простой калькулятор

    http://obivochka.ru/pricelist нужно сделать калькулятор как на этом сайте 1 в 1 с отправкой уведомлений на почту нужно в течении суток. сделку совершаем в любом виде. пишите свои варианты по цене и срокам.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • PHP скрипт добавления подписчика в сервис рассылок sendpulse.com через

    Суть - при оплате заказа некий сервис приема платежей отправляет данные по оплате POST запросом. Взять эти данные я могу (конкретно, я беру емейл) при помощи имеющегося небольшого собственного файла PHP скрипта. Далее этот емейл мне ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программирование фронтенда react+redux

    $1500

    есть проект с уже сделанной вёрсткой и бекендом, задача доделать программирование вёрстке по списку задач. Общение с сервером идёт через апи (есть документация по методологии RAML).  Примеры задач:  На экране colleagues &gt; filter неверно используются запросы на ...

    React
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Бекенд на NodeJS

    Приветствую всех! Есть один замечательный проект у которого, как ни странно, бекенд на NodeJS. Используется Redis + Socket.io К нему должно крепится SPA приложение на ReactJS. Бек написан давненько. Задача: обновить бек, отдебажить и помочь фронтендеру состыковать бек с фронтом. Оплата по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад