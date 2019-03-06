Web-программист (доработать модуль/форму связи с БД, Yii, AngularJS)

Есть модуль для внесения рабочего времени в табель (во вложении) прикрепленный файл пхп

На сегодня в модуле реализовано:

- выбор сотрудника (запрос списка сотрудников осуществляется из БД)

- выбор проекта

- выбор задачи

- время начало работ

- время окончания работ

Необходимо добавить функций:

1. Нужна проверка на дублирующийся записей (выводить предупреждение о том, что запись уже существует)

2. Нужна проверка на пересечение по времени на разных объектах, сотрудник не может быть в одно время на разных адресах. (выводить предупреждение о том, что сотрудник был в это время на другом адресе)

3. Нужен список добавленных работ с возможностью удалять/изменять каждую запись. Формат записи: проекта, ФИО, дата, начало работ, конец работ, часы переработки (сортировка по датам)

4. Нужно добавить возможность сотрудников объединять в бригаду с возможностью добавлять или удалять сотрудника из бригады. (это для того что бы работы добавлять бригадами, а не по одному.

Прикрепленные файлы:

add пхп – текущие исполнение данного модуля

макет с комментарииями – addwork жпг

wageOutWorking – образец таблицы БД