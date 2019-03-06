Добрый день! Нужно вывести из битрикс24 в виде html файла показатели.В частности: обьем поступивших/запланированных денег , Обьем плана/факта поступивших денег для каждого менеджера. Пока вот такая простая штука. Визуализация диаграммой и графиком соответственно. сколько это может ...
Web-программист (доработать модуль/форму связи с БД, Yii, AngularJS)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть модуль для внесения рабочего времени в табель (во вложении) прикрепленный файл пхп
На сегодня в модуле реализовано:
- выбор сотрудника (запрос списка сотрудников осуществляется из БД)
- выбор проекта
- выбор задачи
- время начало работ
- время окончания работ
Необходимо добавить функций:
1. Нужна проверка на дублирующийся записей (выводить предупреждение о том, что запись уже существует)
2. Нужна проверка на пересечение по времени на разных объектах, сотрудник не может быть в одно время на разных адресах. (выводить предупреждение о том, что сотрудник был в это время на другом адресе)
3. Нужен список добавленных работ с возможностью удалять/изменять каждую запись. Формат записи: проекта, ФИО, дата, начало работ, конец работ, часы переработки (сортировка по датам)
4. Нужно добавить возможность сотрудников объединять в бригаду с возможностью добавлять или удалять сотрудника из бригады. (это для того что бы работы добавлять бригадами, а не по одному.
Прикрепленные файлы:
add пхп – текущие исполнение данного модуля
макет с комментарииями – addwork жпг
wageOutWorking – образец таблицы БД
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