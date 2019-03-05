Приветствую всех!

Есть один замечательный проект у которого, как ни странно, бекенд на

NodeJS.

Используется Redis + Socket.io

К нему должно крепится SPA приложение на ReactJS.

Бек написан давненько.

Задача: обновить бек, отдебажить и помочь фронтендеру состыковать бек с фронтом.

Оплата по факту сдачи, после тестирования.

Суть проекта - онлайн школа.

ТЗ по запросу.

PS Студии, команды и т.д. не интерсуют.