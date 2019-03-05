Всем привет. Нужен спец по Тильде. Задача — к городскому номеру телефона (в каждом блоке где он используется) добавить span с классом ya-phone Адрес сайта: https://clck.ru/FJvLs
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех!
Есть один замечательный проект у которого, как ни странно, бекенд на
NodeJS.
Используется Redis + Socket.io
К нему должно крепится SPA приложение на ReactJS.
Бек написан давненько.
Задача: обновить бек, отдебажить и помочь фронтендеру состыковать бек с фронтом.
Оплата по факту сдачи, после тестирования.
Суть проекта - онлайн школа.
ТЗ по запросу.
PS Студии, команды и т.д. не интерсуют.
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