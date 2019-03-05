Оптимизация

Веб-программированиеЗакрытнет заявок115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить второе задание (на 30 баллов, длинное). Все коды приложила, пояснения и требования в HW1_2019. Код необходимо выполнить на питоне. выполнить варианты 2 и 4. Можно ещё 3 задание, оно без вариантов, если успеете к 8 марта. Коды приложу позже

5 лет назад
guest_15385968365415
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад