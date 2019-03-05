Оптимизация

Необходимо выполнить второе задание (на 30 баллов, длинное). Все коды приложила, пояснения и требования в HW1_2019. Код необходимо выполнить на питоне. выполнить варианты 2 и 4. Можно ещё 3 задание, оно без вариантов, если успеете к 8 марта. Коды приложу позже