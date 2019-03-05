Доработка кода на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки182 просмотра
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1. Оформить в виде шорткода.

2. Есть список адресов (список page) которые нужно вывести, предварительно сгруппировав по произвольному полю - принадлежность к области, краю, городу.

3. Вывод нужно осуществить в код спойлера. 

4. Сортировка по алфавиту (по названию области, краю, городу).

5. Итоговая работа должна выглядеть как здесь http://prntscr.com/msi7yc

WordPress
5 лет назад
acsession
Дмитрий 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад