Доработка кода на Wordpress

на основе готового лендинга, сделать другой. заменить фото и текст.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Оформить в виде шорткода.
2. Есть список адресов (список page) которые нужно вывести, предварительно сгруппировав по произвольному полю - принадлежность к области, краю, городу.
3. Вывод нужно осуществить в код спойлера.
4. Сортировка по алфавиту (по названию области, краю, городу).
5. Итоговая работа должна выглядеть как здесь http://prntscr.com/msi7yc
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